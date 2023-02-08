15-градусні морози насуваються на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, цими днями погоду у краї зумовлюватиме циклон. Він сприятиме сухій погоді та зниженню температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Втім, обійдеться без істотних опадів. На дорогах – ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15º морозу, вдень 1 – 6º морозу.

«Антициклон на ім’я Elisabeth порозганяє в Україні всі хмари, почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень. Морози пануватимуть далі. Найближчої ночі -9 -15 градусів, завтра вдень -1-7 градусів. Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи піднятися вгору. А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, морозяна погода на Тернопільщині зберігатиметься близько тижня. А далі у краї відчутно потеплішає.