Вологий атмосферний фронт домінуватиме на Тернопільщині цими днями. Через його вплив у регіоні відчутно знизяться температурні показники. Також місцями можливі дощі та грози.

Цими днями регіон охопить свіжа комфортна погода. Денні температурні показники коливатимуться від 18 до 22 градусів тепла.

“19-го серпня в більшості областей України повітря буде свіжим і комфортним: протягом дня очікується +22 градуси, вночі та вранці навіть буде прохолодно. Дощі, пов’язані з атмосферним фронтом, пройдуть місцями. Наближаються важливі святкові дні, планується багато заходів на відкритому повітрі, присвячених Дню Незалежності, тому трохи зазирнемо наперед. За попередніми прогнозами, в ніч на 22 серпня є ймовірність невеликого дощу. На День Прапора, 23-го серпня, буде сонячно, +25 градусів. І на День Незалежності, 24-го серпня, погода обіцяє бути хорошою”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода третьої декади серпня буде комфортною. Втім, спека відчутно послабиться, а також почастішають дощі.