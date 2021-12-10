Циклонічна депресія йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, погоду в області зумовлюватимуть атмосферні фронти. Вони сприятимуть опадам у вигляді дощу та мокрого снігу, а також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями, вночі обійдеться без опадів, вдень можливий сніг. Температурні показники вночі опускатимуться до кількох градусів морозу, вдень зберігатиметься плюсова температура повітря.

«У п’ятницю до цих міжсезонних каверзних атмосферних явищ приєднається сильний вітер. Нас так стиснули з усіх боків циклонічна депресія із кількома центрами низького тиску із заходу та антициклон зі сходу, що будемо оборонятися потужним вітром. Південно-східний вітер може досягати штормових значень до 15-22 метрів за секунду. На Заході вітер буде стриманішим, хоча й також рвучким. Температура повітря 10-го грудня очікується високою: протягом дня у більшості областей +5+9 градусів. Дощ та мокрий сніг найбільш ймовірні в західній частині. Зависатимуть тумани, можлива ожеледь», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідні в Україні будуть холодними. Температура повітря здебільшого зберігатиметься мінусовою.