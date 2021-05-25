Циклон з дощами і похолоданням насувається на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у середу і четвер в регіоні можливі дощі і грози. Після опадів у краї відчутно похолоднішає.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 19 до 23 градусів тепла, ймовірність опадів — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За попередніми прогнозами, вихідні в області будуть прохолодними.

“У середу Україну зачіпатиме пухнастим хвостом атмосферний фронт, яким махатиме циклон, що розташувався поблизу Скандинавії. Тому 26-го травня дощі та періодично грози ймовірні місцями на Заході. Температура повітря протягом дня становитиме +19 +23 градуси. Надалі в Україні дощі чергуватимуться із проясненнями. Найсвіжіше буде в західній частині. Загалом температура повітря поки що — без особливих змін. Із завтра почнуться дощі. Похолодає з 29 травня, десь до +15 +18 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи зазначають: стрімкі погодні зміни можуть негативно впливати на самопочуття та здоров’я.