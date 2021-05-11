Майже літня погода спостерігатиметься цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів сягатимуть двадцятиградусної позначки. Місцями буде ще тепліше. Однак із середи похолоднішає через вплив циклону.

У вівторок сонячна суха погода охопить весь західний регіон. Через тепло і сильний вітер зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

“Із заморозками вже можна видихнути. Найближчої ночі температура повітря хоча ще й буде низькувата, проте все ж заморозки повинні розчинитися у теплішій повітряній масі. Вночі очікується +5+10 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів поженуть нас відігрівати та організують 11-го травня у більшості областей України +17+22 градуси. У вівторок буде багато сонця і, відповідно, погода обіцяє бути сухою. Але українські метеоумови цієї весни весь час прагнуть неординарності. Тому з доповіддю на тему атмосферної нестабільності виступить циклон. Вже у середу-четвер трохи похолодає, до +14+16 градусів. Із п’ятниці, на щастя, знову потепліє, але прийдуть дощі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині і далі дивуватиме швидкими перепадами температурних показників та мінливістю. Однак найближчі прогнози в синоптиків оптимістичні. У краї буде сонячно і тепло.