Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у регіоні можливі проливні дощі, місцями – зливи, а також дошкулятимуть пориви вітру.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби у краї зберігатиметься похмура погода. Ймовірність дощів залишається високою. Температурні показники вночі коливатимуться на рівні 3-5 градусів тепла, вдень 11-13 з позначкою плюс.

«З-за Чорного моря в Україну 20-го квітня переміститься атмосферний вихор з низьким тиском у центрі. Вже найближчої ночі він накриє дощами, дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер. На Заході України очікуються дощі, але іншого походження, місцями ймовірні грози. Температура повітря: вночі +3+7 градусів, вдень +9+13 градусів. Північний вітер додасть дискомфорту, буде рвучким. Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині поки що тепла чекати рано. Протягом тижня в регіоні передбачають нестабільну дощову погоду.