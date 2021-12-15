Серйозне похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, наступного тижня температура повітря опускатиметься до 10-18 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненням, обійдеться без опадів, вітер північно-західний з переходом на західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від трьох до п’яти градусів морозу, вдень – від нуля до двох градусів тепла.

«Наступного тижня в Україну прийде серйозне похолодання. Температура повітря у вівторок-середу-четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів. Ці градуси – не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої “ніякої” погоди з нулями та навіть “плюсами” і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників. 15-го грудня температура повітря впродовж дня буде близько нуля: від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря -4 -10 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині цього тижня буде мінливою. А наступного тижня прийде відчутне похолодання.