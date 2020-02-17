Потужний циклон йде у напрямку Тернопільщини. Він принесе сильний штормовий вітер, а на дорогах внаслідок перепадів температурних показників утворюватиметься ожеледиця.

У західному регіоні синоптики оголосили штормове попередження. Спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності. «Циклон Victoria із кількома центрами, потужний і активний, не дає оговтатися мешканцям західного узбережжя Європи, Великій Британії, Нідерландам, Бельгії, країнам Скандинавії, Балтії від сильного, часом ураганного вітру. Циклон такий масштабний, що його штурханину відчуємо завтра й ми, українці. Пориви південно-західного вітру можуть досягати в Україні штормових», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щодо температурних показників, то вони вдень залишатимуться плюсовими. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть тринадцяти градусів тепла. Отже, початок тижня буде теплим, але вітряним.

Софія Романська