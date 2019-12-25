Хвилю похолодання передбачають на Тернопільщині цими днями.

Температура повітря знижуватиметься до морозів. Також місцями можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ускладнення погодних умов може погіршити ситуацію на автошляхах.

Холоднішати почне в Україні з п’ятниці, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Останніми днями грудня на Тернопільщині буде холодно, не обійдеться без опадів.

«З п`ятниці в Україні почне холоднішати, з 31 грудня 2019 року – 1 січня 2020 року – знову теплішати. З 27-28 грудня, у п`ятницю-суботу, у більшості областей України температура повітря знизиться до 3 градусів тепла – 4 градусів морозу. Відповідно, опади із дощу перейдуть у мокрий сніг та сніг. Плюс – на дорогах снігова каша, ожеледиця та подекуди налипання мокрого снігу. Між іншим, подібна погода вже розпочалася в навколокарпатських районах і найближчими днями пошириться на всю Західну Україну. А потім вже й на більшість областей України. Тепер – вся увага на безпеку на дорогах й тротуарах і вибір хороших подарунків».

25 грудня, на Різдво за західним обрядом, очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня передбачається +3 +8 градусів.

Софія Романська