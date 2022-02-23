Похолодання насувається на Тернопільщину.

За прогнозами синоптиків, у краї зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Температурні показники знизяться, а також дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині переважно обійдеться без опадів, вітер західний 5 – 10 м/с, Температура повітря впродовж доби коливатиметься від нуля до 6 градусів тепла. «Похолодання, хоча й незначне, очікується в Україні. Вночі буде місцями до -1 -4 градусів, вдень у середу +3 +6 градусів. Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України. Надалі в Україні атмосферний тиск підвищиться, а, отже, суттєвих опадів не очікується, навіть можна буде милуватися сонечком», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня зберігатиметься тенденція до зниження температури повітря. Вночі можливі невеликі заморозки. Також періодично спостерігатимуться опади у вигляді снігу та дощу.