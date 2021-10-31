Атмосферні фронти з похолоданням йдуть на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники відчутно знизяться з понеділка. А в неділю зберігатиметься комфортна метеорологічна ситуація.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від нуля вночі до 13 градусів тепла вдень, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За їхніми прогнозами, в неділю зберігатиметься сприятлива погода. Протягом дня буде сухо і сонячно. А от листопад принесе відчутні метеорологічні зміни. Температурні показники знизяться, домінуватиме волога прохолодна похмура погода. Атмосферні фронти сприятимуть похолоданню. Протягом тижня почастішають нічні морози, також вночі та вранці можливі тумани, які суттєво ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах.

За попередніми прогнозами, листопад буде значно прохолоднішим за жовтень. Втім, снігопадів і суттєвих морозів синоптики поки не передбачають.