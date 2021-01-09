Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вихідними в області температурні показники знижуватимуться до мінусових. Тенденції зберігатимуться і наступного тижня.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, відсутність опадів, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Тенденція з похолоданням посилюватиметься.

“Температура повітря починає легенький спуск до похолодання і на наступному тижні навіть трохи щипатиме за щоки. 9-10 січня в Україні протягом дня буде близько нуля – це нам вже не +7 чи +9 градусів, а у нічні години суботи та неділі навіть ймовірно 1-5 градусів морозу. Ближче до Василя та Водохреща ‘мінусів’ побільшає. Снігу, як коло наймилішого зайчика на світі з Абетки Абабагаламаги, не видно”, – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, незважаючи на похолодання, снігу чекати поки марно. Про зиму нагадуватимуть хіба що незначні морози.