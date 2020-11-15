Наступного тижня на Тернопільщині холоднішатиме.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники опускатимуться нижче нуля. А вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Тенденція до похолодання протягом тижня зберігатиметься.

До західного регіону наближається атмосферний фронт, який сприятиме зниженню температурних показників, а також місцями пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

“Температура повітря поступово знижуватиметься. Вночі до -3+4 градусів, вдень до +3+8 градусів. Поки що опади малоймовірні. Найближчої ночі очікується 0+3 градуси, вдень +3+6 градусів. Протягом тижня – без істотних опадів, лише подекуди незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, холоднішатиме далі”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, друга половина листопада на Тернопільщині буде значно холоднішою. Почастішають мінуси нічної пори, а також поступово переходитимуть на денну пору.