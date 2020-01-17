Наприкінці тижня Тернопільщину огорнуть тумани.

Нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів морозу, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Вдень зберігатиметься плюсова температура повітря.

Найближчими днями в регіоні господарюватиме антициклон Dirk. Він зумовлюватиме суху метеоситуацію, – пояснює Наталка Діденко. А далі його замінить антициклон Heike, який принесе негоду.

«Які б метеорологічні бурі десь не бушували, які б сніги не випадали і які б морози не тріщали, у нас, в Україні, продовжується, вже й не знати який, термін антициклонів та вітрів південного, тобто, теплого, напрямків. Над нами завтра – антициклон Dirk, який знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри – це вже зона відповідальності циклону, який принесе негоду в Західну Європу. Завтра, 17-го січня, опадів у більшості областей України не передбачається. Із метеорологічних явищ – тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими. Температура повітря в Україні найближчої ночі 0-5 градусів морозу, завтра вдень 0-5 градусів тепла».

За словами синоптиків, голодна кутя та Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням, та й то переважно у нічні години. Перші опади обіцяють наприкінці наступних вихідних – з 24-го січня.

Софія Романська