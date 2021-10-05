Перші заморозки на ґрунті та у повітрі передбачають синоптики. За прогнозами Укргідрометеоцентру, відчутне похолодання до регіону прийде від середи. Далі тенденції зі зниженням температурних показників продовжуватимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині передбачається похмура погода з проясненнями, обійдеться без опадів. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15 градусів тепла.

«Вітряно буде завтра в Україні. 6-го жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях. Опадів у середу не передбачається. Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі місцями заморозки, вдень потепліє до +11+15. Суху диктатуру північного антициклону перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти вже на наступному тижні. Україною покружляють непогані дощі навколо Покрови – впродовж 12-15 жовтня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через ймовірні заморозки та сильні вітри синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки. За даними гідрометцентру, мінусові температурні показники очікуються вже цієї ночі.