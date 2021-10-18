Хвиля похолодання насувається на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, цього тижня температурні показники в області відчутно знизяться. Вночі та вранці у краї очікуються густі тумани, видимість у яких знижуватиметься до 200-500 метрів.

Через тумани в області оголосили перший рівень небезпечності. Погіршення видимості сприятиме небезпечним ситуаціям на дорогах. Відтак водіїв просять бути обережними. За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, вдень температурні показники коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла. Вночі можливі невеликі заморозки. Місцями спостерігатимуться пориви південно-західного вітру. Відчуття холоду додаватиме підвищений рівень вологості. Втім, опадів синоптики поки не передбачають.

За попередніми прогнозами, протягом цього тижня на Тернопільщині зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників. Погода нагадуватиме швидкий прихід зими.