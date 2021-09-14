Атмосферні фронти насуваються на Тернопільщину. Вони зумовлюватимуть дощі, а також відчутне зниження температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби у регіоні передбачається похмура погода з проясненнями. Місцями пройдуть дощі, температура повітря вночі опускатиметься до 10 градусів тепла, вдень позначки термометрів показуватимуть 19-22 градуси вище нуля.

«У вівторок Україну перетинатимуть атмосферні фронти, з фронтами, зазвичай, пов‘язані дощі. Будуть вони й завтра, проте в основному на Заході України. Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря. Температура повітря буде дещо нижчою у західних областях – адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18+22 градуси. Не забувайте про тумани, їхня оманлива ранкова краса з видимістю 300-500 метрів хай не відволікає вас від дороги. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні. У суботу-неділю синоптики передбачають +13 +16 градусів.