Протягом доби на Тернопільщині прогнозують дощі.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, місцями в регіоні пройдуть грози. Під час опадів знижуватимуться температурні показники, а також можливий поривчастий північно-західний вітер.

Денної пори по області метеорологи передбачають 21 – 23 градуси вище нуля, а от вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 12 градусів тепла. Такі перепади можуть позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.

«У четвер в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі. Їх зумовить хвиля на атмосферному фронті, який вже практично минув нашу територію. Температура повітря обіцяє й далі бути комфортною», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, спека повернеться на Тернопільщину вихідними. Середньодобова температура повітря підвищиться на 5 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуться тридцятиградусної позначки. Не оминатимуть Західної України і грозові дощі, які в окремих населених пунктах несуть загрозу підтоплень.

Софія Романська