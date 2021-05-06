Холодний атмосферний фронт йде на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, унаслідок його впливу у регіоні вихідними значно знизяться температурні показники. Також місцями пройдуть дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода. Вночі обійдеться без опадів, а вдень можливі дощі. Щодо температурних показників, то вони вдень сягатимуть 15-17 градусів тепла. Похолодання охопить регіон у суботу і в неділю.

«Почне свіжішати повітря в західних областях, по крайньому заході до +13+15 градусів. Ця свіжість, а, якщо чесно – похолодання, пошириться у суботу на всю західну частину. З неділі нарешті почне теплішати. Наступний тиждень принесе таке тепло, як нам треба», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, похолодання протримається на Тернопільщині до неділі. Далі до регіону прийде стабільне тепло.