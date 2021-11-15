Похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом тижня температурні показники зберігатимуть тенденцію до зниження. Також дошкулятимуть сильні вітри.

Холодне арктичне повітря охопить весь західний регіон. Вночі та вранці у краї утворюватимуться густі тумани. Втім, цими днями обійдеться без опадів.

“З понеділка прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів. Температура повітря коливатиметься вдень в межах +4+9 градусів. Надалі в більшості областей України очікується похолодання. Перші опади маячать із 19-го листопада, із наступної п’ятниці. У більшості наших областей пройдуть дощ та сніг. А поки що зберігатиметься суха погода, почастішають нічні заморозки”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, друга половина листопада на Тернопільщині буде прохолоднішою. В області почастішають заморозки, а також можливий мокрий сніг.