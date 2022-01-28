На Тернопільщину насувається фронт: тягне за собою родичів

Циклон з несприятливою погодою йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатимуться сильні опади у вигляді снігу. Під час хуртовин значно ускладнюватиметься видимість. Пориви західного вітру сягатимуть 22 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, у зв’язку з впливом циклону з центром над Фінляндією та проходженням його активних атмосферних фронтів, на території Тернопільщини очікуються несприятливі погодні умови. Спостерігатимуться опади, переважно у вигляді мокрого снігу, пориви західного вітру сягатимуть 17-22 м/с., можливі хуртовини. Вночі та вранці місцями очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

“У суботу-неділю атмосфері фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною, тягнучи за собою всіх родичів — сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледицю та сильний вітер західних напрямків — Атлантика нам явно засимпатизувала. Потужнішими опади очікуються 30-го січня, тому якщо ви зібрались кудись автомобілем вибиратися у справах чи в гості, краще у суботу.

Температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля. У ніч на неділю підморозить, стовпчики термометрів з’їдуть до -2-6 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Додамо, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Метеорологічна ситуація відповідатиме І (жовтому) рівню небезпеки.