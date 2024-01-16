Південна частина циклонічної депресії над Скандинавією та проходження вдень атмосферних фронтів визначатиме погодні умови на Тернопільщині. У краї випадатиме сніг, а також дошкулятиме штормовий вітер

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині домінуватиме похмура погода. Можливі снігопади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Пориви західного вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Синоптики оголосили штормове попередження.

«16 січня буде похмуро, стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 5 градусів морозу. 17 січня прийде похолодання, передбачається вночі до -10 -12 градусів! 18 січня вночі -5 -7 градусів, а вже вдень 18 січня передбачається потепління до +4 градусів! Можливий сніг-дощ. І практично щодня вітер – як не штормовий, до 15 метрів за секунду, так рвучкий і вологість підвищена», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде мінливою. Це може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.