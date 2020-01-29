Ряд циклонів зумовлюватимуть погодні умови цими днями на Тернопільщині.

До кінця тижня в регіоні передбачають дощі з мокрим снігом, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, ймовірне утворення снігового покриву та погіршення видимості.

30 січня на Тернопільщині збережуться нестійкі погодні умови: випадатимуть дощі, мокрий сніг, а тилова частина циклонів зумовлюватиме вітряну погоду, – повідомляють в обласному гідрометеоцентрі.

«Внаслідок опадів на дорогах очікується ожеледиця та слабке налипання мокрого снігу з утворенням тимчасового снігового покриву й погіршенням видимості. Вітер південно-східний з переходом на західний, швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура повітря впродовж доби становитиме від 1 морозу до 4 тепла. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (рівень загрози 1-й – жовтий)».

За попередніми прогнозами, складні погодні умови збережуться до вихідних. А далі у західному регіоні буде більш сухо і тепло.

Софія Романська