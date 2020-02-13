Черговий циклон з опадами йде на Тернопільщину. Регіон охопить хмарність, а також пройдуть дощі з мокрим снігом. Втім, температурні показники залишатимуться плюсовими.

«Температура повітря завтра вдень коливатиметься в межах +1+6 градусів. Вночі підморозить до -2-4 градусів, а завтра вдень потепліє до +5 градусів», – розповідає синоптик Наталка Діденко. На Стрітення погода особливо не зміниться, хіба трохи побільшає хмар та з`являться невеликі опади.

«У більшості областей України нарешті вітер заспокоїться, очікується південним і навіть можна буде побачити сонце. Лише в західних областях набіжить хмарність, пройдуть мокрий сніг та дощ. Але на Заході України чудових місць для романтичних посиденьок достатньо, тому буде де сховатися від негоди. Очікуємо близькість циклону та атмосферний фронт».

За попередніми пронозами синоптиків, друга половина лютого буде теплішою. Однак більш частими будуть опади.

Софія Романська