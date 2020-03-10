Атмосферний фронт рухається у напрямку Західної України. Він принесе дощі та невелике зниження температури повітря. Втім, добереться фронт до Тернопільщини не раніше середи.

У вівторок буде сухо практично в усіх областях України, – зазначає синоптик Наталка Діденко. А ось у середу прийде атмосферний фронт з дощами.

«10-го березня погоду України визначатиме антициклон, тому й опадів не передбачається. Температура повітря буде високою на Півдні, а на Заході передбачається справжня березнева прохолода: +7 +12 градусів. 11-го березня прийде атмосферний фронт, задощить, посвіжіє до +10 градусів. І плюс посилиться вітер! Але це все буде в середу, а завтра – сухо й порівняно тепло».

Отже, цього тижня на Тернопільщині спостерігатимуться перепади температурних показників. Такі погодні реалії не залишать байдужими метеозалежних краян. Може погіршуватися самопочуття, підвищена вологість сприятиме мігреням і стрибкам артеріального тиску. Відтак жителям краю радять стежити за своїм здоров’ям.

Софія Романська