На Тернопільщину насувається атмосферний фронт з дощами та похолоданням

Холодний атмосферний фронт йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він спричинить у регіоні дощі та похолодання.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у четвер на Тернопільщині задощить. Температура повітря знижуватиметься до нуля.

«10 листопада очікується проходження холодного атмосферного фронту, що спричинить невеликі дощі в денну пору доби. Спостерігатиметься хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6°, вдень 6 – 11° тепла. 10 листопада вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. Це означатиме І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І. 11 листопада також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі дощі. Вдень без істотних опадів, вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9°, вдень 7 – 12° тепла».

Синоптики попереджають про густі тумани нічної та ранкової пори. Це суттєво ускладнюватиме видимість на дорогах.