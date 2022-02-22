Атмосферний фронт з негодою йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, в області пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря залишатиметься плюсовою.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби зберігатиметься похмура погода. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с, Температура повітря вночі опускатиметься до нуля, а вдень підвищуватиметься до 7 градусів тепла.

«Атлантика щедро продовжує надсилати в Україну тепле й вологе повітря. Атмосферний фронт перетинатиме нашу територію і тягнутиме за собою опади. Вночі та вранці можливі дощі, часом з мокрим снігом, ймовірніші на Заході невеликі опади. Температура повітря точно нагадає про весну: впродовж дня передбачається +5 +11 градусів. У середу-четвер в Україні очікується невелике похолодання, точніше, послаблення градусів, які трохи забігли вперед. Проте вихідними, 26-27 лютого, знову стовпчики термометрів піднімуться вгору», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, протягом тижня на Тернопільщині зберігатиметься порівняно тепла погода.