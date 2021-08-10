Атмосферний фронт з дощами та грозами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у регіоні протягом тижня почастішають опади. Місцями можливі сильні вітри та шквали.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Місцями пройдуть дощі, грози. Температура повітря вночі опускатиметься до 14 градусів тепла, а вдень температурні показники коливатимуться від 24 до 26 градусів тепла.

«Атмосферний фронт домінуватиме в Україні. Короткочасні грозові дощі 10-го серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно. Температура повітря в Україні суттєво не мінятиметься. Протягом дня найсвіжішим залишиться Захід України: +23 +27 градусів. Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади – навряд», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Попередні прогнози синоптиків оптимістичні: найближчі вихідні обіцяють чудову погоду – сонечко, білі хмарки, комфортну температуру повітря, не вищу +24 +30 градусів.