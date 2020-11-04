На Тернопільщину йде атмосферний фронт з дощами та похолоданням. У середу ще зберігатиметься відносно тепла погода, а у четвер дощитиме, температурні показники знизяться.

Цими днями погода на Тернопільщині буде мінливою. Майже увесь західний регіон огортатимуть густі тумани, які значно погіршуватимуть видимість.

«Середа буде без дощів, хіба наш крайній захід зачепить дощем атмосферний фронт, який потім, 5-го листопада, стане сміливішим і принесе опади. Але це буде в четвер, а поки що 4-го листопада – без істотних опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +9 +14 градусів. Спостерігатимуться періодичні тумани. У четвер прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, на Заході після проходження фронту 5-го листопада похолоднішає до +5 +9 градусів. Суттєвіше зниження температури повітря, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, середа на Тернопільщині буде порівняно теплою. Переважно у регіоні обійдеться без дощів. А далі прийде атмосферний фронт з похолоданням і опадами.