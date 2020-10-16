Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він принесе ще більше дощів, посилить вітер, а також сприятиме зниженню температурних показників.

Наприкінці тижня погода по області та у Тернополі буде прохолодною. Тенденції до зниження температурних показників зберігатимуться і надалі, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак незабаром у домівках жителів краю може знадобитися теплопостачання.

“Найближча п’ятниця вже попідкидає більше дощів, які періодично, але з проясненнями, охоплять більшу частину України. Дощі, щоправда, будуть невеликими, максимум, помірними. Опади принесе атмосферний фронт, а ось в суботу прискаче до нас активний циклон з південного заходу, який зумовить вже сильні дощі та поривчастий вітер на Заході та подекуди в центральних областях. Найнижчою в Україні передбачається температура повітря в західних областях, вдень не вище +8 +13 градусів. Поступово витягайте шапки і теплішу одежу, але без переляку – тепліші деньки у жовтня ще бувають і ще можуть бути”.

Отже, найближчі вихідні на Тернопільщині будуть холодними. Однак у другій половині жовтня синоптики обіцяють повернення тепла.