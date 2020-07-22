Холодний атмосферний фронт йде до Західної України. Відтак він зумовить зниження температурних показників і на Тернопільщині. Місцями у регіоні ймовірні дощі.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, вдень на Тернопільщині стовпчики термометрів коливатимуться від 21 до 23 градусів тепла. Можливий поривчастий північно-західний вітер.

Порівняно невисокі температурні показники зберігатимуться в області до кінця тижня. Надалі ймовірність опадів у регіоні знижується.

«22 липня через Україну пройде атмосферний фронт.

Оскільки фронт – холодний, то завтра в його тилу буде значно свіжішим повітря у західних областях. Вдень день +20 +25 градусів. Ми звикли, що, якщо фронт – то дощі. Все правильно.

Проте завтра потужний антициклон Albreght так вперто випихатиме фронт, що він просто не встигатиме поналивати потрібних йому дощів. А, отже, завтра погода буде майже ідеальною для роботи на свіжому повітрі, прогулянок і вільного дихання», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека на Тернопільщину повернеться вихідними. Втім, її повернення супроводжуватиметься дощами.

Софія Романська