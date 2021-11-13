Антициклон зумовлюватиме погоду цими вихідними на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, температурні показники тішитимуть теплом. Одна з понеділка прикотися чергова хвиля арктичного холоду.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Втім, обійдеться без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: 1-3, вдень: 7-9 градусів тепла.

«Використайте найближчі вихідні, щоб погрітися. Градуси будуть хай не красуні, але миленькі, як для цього сезону, протягом дня +5+8 градусів. Бо з понеділка прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів! З 15-го листопада, з понеділка, в більшості областей України очікується похолодання. Перші опади маячать із 19-го листопада, із наступної п’ятниці», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода другої половини листопада буде мінливою. Втім, простежуватимуться чіткі тенденції до похолодання.