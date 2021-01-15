Холодне повітря з Арктики рухається у напрямку Тернопільщини. Відтак протягом доби в регіоні температурні показники знижуватимуться до 13 градусів морозу. А з 18 січня в області передбачають близько двадцяти градусів нижче нуля.

Похолодання зумовлене впливом арктичного повітря, – кажуть в обласному гідрометеоцентрі. Найнижчих температурних показників слід очікувати на Водохреще. У в третій декаді січня очікується потепління.

«Вже найближчої ночі температура повітря знизиться до -5 -13 градусів. Вдень буде вже також холодно, морозно. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4 -11 градусів. На дорогах ожеледиця! Сніг підсипатиме періодично й нерівномірно, невеликий, максимум помірний. Надалі, до кінця тижня, похолодання посилиться до нічних -15 -23 градусів, вдень очікується -10 -15 градусів. Послаблення морозів очікується з 21 січня. Ще й ще раз перевірте готовність ваших опалювальних систем та приладів, стан автомобілів, одежу використовуйте вільну, з натуральних тканин», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщину насувається справжня зимова холоднеча. Правда, період низьких температурних показників триватиме недовго.