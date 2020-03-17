Цього тижня на Тернопільщині дещо потеплішає. Найбільш теплу погоду обіцяють на четвер-п’ятницю. Тоді стовпчики термометрів сягнуть 12 – 17 градусів вище нуля. Втім, холоди з нашим краєм наразі не прощаються.

«Вже у вівторок в Україні розпочнеться потепління», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Температура повітря становитиме протягом дня на Заході до +7 +12 градусів. «Пік потепління припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів. 17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним. У неділю, 22 березня, погода істотно ускладниться – похолодання та мокрий сніг».

Отже, погода цього тижня дещо потішить жителів краю приємним весняним теплом. Однак уже вихідними знову повернуться холоди. Відтак ховати теплий одяг поки зарано.

Софія Романська