Потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в середу температурні показники підвищуватимуться до 13 градусів вище нуля. Однак вночі ще можливі невеликі заморозки.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до потепління, незначні пориви південно-східного вітру – такі погодні умови передбачають на Тернопільщини цього тижня. Після середи в області нарешті теплішатиме.

«Середа привідкриє Україні двері для тепла. Вдень після ще досить холодної із заморозками ночі сонце підштовхне температуру повітря до +11+15 градусів. 28-го квітня в Україні скрізь світитиме сонце. Цікавить усіх, яким буде Великдень. Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика неділя обіцяє вийти за межі стереотипів. За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів». – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Великдень в області буде теплою. Однак ймовірність опадів залишатиметься високою.