Потепління йде на Тернопільщину.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у п’ятницю в області буде ясно, без опадів. Температура повітря вдень підвищуватиметься до 7-9 градусів тепла, а вночі можливі заморозки: 2-4 градуси нижче нуля.

Тепле повітря почне заходити до регіону з п’ятниці. А вихідними тенденції щодо підвищення температурних показників посиляться.

«Протягом суботи-неділі південно-західний вітер підкачає в більшість областей +12+18 градусів. У нічні години каверзні невеликі миші-“мінуси” ще дратуватимуть денних “плюсів”-котів, але це вже – смішні й даремні потуги. Антициклон зумовить у п’ятницю в Україні суху сонячну погоду. А вихідними температура повітря пожене далі, до сонечка. Так що завтра якраз буде час адаптуватися від нещодавнього снігу, “мінусів”, остогидлих пуховиків до веселого сонця, справжнього квітневого тепла і перших веснянок на носі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, уже вихідними жителі регіону зможуть насолоджуватися справжнім весняним теплом. А відчутні зміни метеорологічної ситуації розпочнуться з п’ятниці.