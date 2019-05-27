Понеділок в Україні почнеться літньою погодою, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Стовпчики термометрів сягатимуть 23 – 25 градусів вище нуля. Також деякий час обійдеться без опадів – переважатиме суха повітряна маса.

«Завершальний весняний понеділок почнеться в Україні літньою погодою. Температура повітря протягом дня 27-го травня досягне +23+28 градусів. У більшості регіонів України переважатиме суха повітряна маса. Вітер буде помірним, а ось у вівторок-середу відчутно посилиться», – зазначає Наталка Діденко.

Втім, триватиме спекотна літня погода не довго. Уже з середи передбачають чергову хвилю дощів, а також невелике похолодання». «З 30-го травня ймовірність дощів збільшиться, після 1-го червня почнеться відчутне похолодання», – додає Наталка Діденко.

Отже, початок календарного літа може дещо засмутити прихильників теплої пори. Втім, насолодитися нею ще буде багато часу.

Софія Романська