У п’ятницю на Тернопільщині частково потеплішає. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до шістнадцяти градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області обійдеться без опадів. Втім, дошкулятимуть сильні вітри південно-західного напрямку, місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Суттєве потепління повернеться вихідними. Втім, воно буде нетривалим, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Наступного тижня прохолодна погода повернеться. Проте надто холодно не повинно бути.

«Хоча окремі вологі хмарки подекуди поблукають, щось загубивши у небі, і періодично дмухатиме рвучкий північно-західний вітер, надалі тепло стане сміливішим і вже 10-11 травня стовпчики термометрів підвищуватимуться до +22+25 градусів. А в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться».

Погодні перепади ймовірні на Тернопільщині майже до кінця травня. Різкі зміни температурних показників можуть негативно позначитися на самопочутті і здоров’ї метеозалежних людей.

Софія Романська