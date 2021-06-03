У замороженому м’ясі птиці механічного обвалювання, що експортувалось з Польщі до України, виявили сальмонелу.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, передає Agravery.com.

«Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 27 травня 2021 року №2021.2582-fup1 стосовно виявлення Salmonella Enteritidis у курятині, що експортувалась з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. z o.o., Glowno), після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання та надіслано до України (отримувач: ТОВ „Фішзахід“, вул. Городоцька, 355 Г, м. Львів, 79 040)», — йдеться в повідомленні.