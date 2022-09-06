На Тернопільщині можливі заморозки.

Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 19 тепла, а вночі опускатимуться майже до нуля, а місцями можливі мінусові показники.

За словами синоптиків, погоду області визначатиме південна периферія антициклону з центром над Балтійським морем. В області зберігатиметься мінлива хмарність, вітер північний 5 – 10 м/с., обійдеться без опадів.

“Температура повітря в денні години +15 +19 градусів. А ось найближчої ночі буде холодно, +3 +8 градусів, і – увага! – вже з’являються заморозки, вночі в більшості областей місцями 0-3 градуси. Дощі прийдуть 10-11 вересня, які прочистять повітря”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде мінливою. Можливі заморозки несуть загрози для аграріїв.