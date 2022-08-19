Евакуаційні потяги з Донеччини їдуть на Західну Україну. Наразі вони прибувають на Львівщину. Втім, Тернопільщина також готова прийняти переселенців.

Наш регіон може ще прийняти 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, – повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у краї вже перебуває понад 83 тис. переселенців.

“У нас можливо знову будуть евакуаційні потяги, які йдуть зараз з Донецька. Зараз вони прибувають у Львівську та інші області. На Тернопіль ці потяги ще не приїжджали. Але ми готові. Ми готові прийняти ще 6 тисяч людей, які зможуть перебувати одночасно в області. Станом на сьогодні в області перебуває 83 тис. внутрішньо переміщених осіб”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, переселенців на Тернопільщині розміщують у комунальних будівлях і в студентських гуртожитках. Також їх приймають у своїх домівках жителі області.