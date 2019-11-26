Туман видимістю 200-500 метрів огортає Тернопільщину. Окрім цього, на дорогах утворюється ожеледиця, – повідомляють метеорологи.

Це ускладнюватиме ситуацію на автошляхах і вимагатиме обережності.

Упродовж доби на Тернопільщині спостерігатиметься похмура холодна погода. А далі синоптичну ситуацію змінить циклон.

«Зі середи очікується явна зміна синоптичної ситуації. Коли з Греції через Туреччину та Чорне море на нас стрибоне циклон. Може, радіти й особливо нема з чого, бо все ж – ускладнення погоди, проте цей циклон нарешті зрушить тривалий диктат люто-холодного антициклону східного походження і запхне його подалі. В Україні розпочнеться потепління. Отже, 26-го листопада в Україні вночі ще буде морозно, -1-8 градусів. Вітер південно-східного та східного напрямків, 5-10 м/с. Опадів у вівторок в Україні не передбачається. У середу-четвер почнеться поступове потепління та збільшення опадів», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, разом із потеплінням до нашого краю прийдуть дощі. Відтак жителям краю пора готувати парасолі та відповідний одяг.

Софія Романська