Циклон з дощами та грозами йде на Тернопільщину. Температура повітря сягатиме 26-28 градусів тепла. Тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься вихідними і наступного тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, п’ятниця на Тернопільщині буде спекотною. В регіоні зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями, ймовірність опадів залишатиметься високою.

«Південний циклон знову поливатиме періодичними дощами. Під час дощів гримітимуть грози, можливі миттєві сильні зливи, шквал та град! Температура повітря очікується 18-го червня високою: протягом дня +24+29 градусів. Спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної та Центральної Європи, з понеділка почне переміщуватися у східному напрямку. Тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути гарячим, тобто, до +30-ти і за +30-ть. Зелена неділя буде в Україні ще з помірною спекою, із періодичними дощами. А поки що протистояння циклону та антициклону крутитиме голови, ще й завтра очікується активізація магнітного поля, тому – уважно до себе, захищаємося від червневого холеричного характеру», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщину насувається спекотна погода. Дощів у регіоні меншатиме, а температурні показники підвищуватимуться.