Антициклон йде на Тернопільщину. Він зумовлюватиме суху, малохмарну, сонячну погоду з порівняно високими температурними показниками, – повідомила синоптик Наталка Діденко. А далі атмосферні фронти зумовлюватимуть грозові дощі та похолодання.

Люта спека переміщається до Європи, – розповідає Наталка Діденко. Втім, упродовж доби в Україні також буде жаркувато. Прохолода прийде за день-два.

«На більшість країн континенту обрушиться люта спека.

У Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Бельгії, Італії, Чехії, Румунії, Сербії, Австрії, Данії, Хорватії, Словаччині, і не тільки, повітря розпечеться до +30+37 градусів. І це – без жодної краплі дощу. В Україні також буде сухо, малохмарно, сонячно – погоду визначатиме антициклон. А антициклон – це таке потужне атмосферне утворення з найвищим атмосферним тиском в центрі, при якому опадів, зазвичай, не буває. Проте температура повітря буде комфортнішою, ніж на заході Європи, вдень очікується +25+30 градусів. У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на Захід та Північ грозові дощі. Оскільки фронт – холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодніше повітря і протягом п`ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека впаде до +18+23 градусів».

Софія Романська