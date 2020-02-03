У вівторок в Україні похолоднішає.

Стовпчики термометрів суттєво знизяться у більшості регіонів України, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Проти сьогоднішніх +5 +12 градусів, завтра очікується +2 +8 градусів.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, зниження температури повітря триватиме протягом тижня. Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході.

«Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами. А ось 5-го лютого, в середу, в Україну ввірветься справжній південний циклон. У більшості областей 5-го лютого погода суттєво ускладниться – сильні опади, штормовий вітер. Протягом тижня спостерігатиметься подальше зниження температури повітря, штормовий вітер, сильні опади! Однак не варто лякатися некомфортного фізичного стану, циклон – справа серйозна, але, на щастя, тимчасова», – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, циклон ускладнюватиме погоду на Тернопільщині до кінця тижня. А далі обіцяють повернення передвесняного тепла.

Софія Романська