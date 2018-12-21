На Тернопільщину йде потепління

21/12/2018 Розмір тексту:

Потепління йде на Тернопільщину. Супроводжуватиметься підвищення температурних показників дощами з мокрим снігом, – попереджає Укргідрометеоцентр. Однак через погодні перепади на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Вологі повітряні маси наближаються до західного регіону, – кажуть метеорологи. Нові погодні умови не лише ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах, а й негативно впливатимуть на самопочуття жителів краю.

«На Тернопільщині передбачається хмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний 5 – 7 метрів за секунду, часом пориви вітру. Вологість повітря 95 відсотків. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 6 – 8 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса», – повідомила метеоролог обласного гідрометоцентру Оксана Озимків.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, цими вихідними на Тернопільщині не обійдеться без опадів. По всій території регіону спостерігатиметься відлига, можливі дощі з мокрим снігом.

Як повідомили у лікарні швидкої допомоги, погодні перепади найбільше дошкуляють гіпертонікам і особам з хронічними захворюваннями. Тільки минулої ночі лікарі швидкої госпіталізувати більше десяти людей з такими проблемами.

Софія Романська