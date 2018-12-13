На Тернопільщині зима згадує про свої права

13/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщину поспішають снігопади, – попереджають метеорологи. Внаслідок активного циклону опади можливі по всій території регіону. Також частково знижуватимуться температурні показники. Відтак Тернопільщину охопить повністю зимова погода.

Упродовж доби на дорогах краю можуть утворюватися небезпечні ситуації. Водіїв і пішоходів просять бути максимально обережними.

«На Андрія в Україні циклон ще затримається – він парубок молодий та жвавий, хоче піддивится дівчачі ворожіння, тому підсипатиме снігом та мокрим снігом. Опади, до помірних, передбачаються у північних областях, у центральній частині та на Заході України. Місцями можливі невеликі опади: мокрий сніг та дощ.

Температура повітря найближчої ночі від 2 тепла до 3 морозу, завтра вдень близько нуля. На дорогах та тротуарах утворюватиметься ожеледиця», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Тернопільським водіям метеорологи нагадують про необхідність використання зимової ризини на колесах. «Не легковажте прогнозом та погодою, будьте мислячими людьми. Адже дбаючи про безпеку свого автомобіля та відповідний погоді гардероб, ви зберігаєте не лише свою, а й навколишню безпеку».

Софія Романська