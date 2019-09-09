Генпрокурор Руслан Рябошапка відправив у відставку прокурора Тернопільської області В’ячеслав Перча.

За 3 роки перебування на посаді Перч нічим особливим на Тернопільщині не запам’ятався. Мав одну з найбільших зарплат. За 2018 рік згідно декларації заробив майже 870 тисяч гривень. Крім зарплати отримав ще майже півмільйона пенсії.

На Тернопільщині працював з 2016 року. Юрій Луценко перед представленням Перча у Тернополі зробив піар-рейвах в одному з підпільних ігрових закладів. Мовляв, треба боротися з гральним бізнесом та іншим злом. На жаль, за ці роки кількість підпільних та напівлегальних гральних закладів на території області не зменшилася. Іншого зла також не поменшало. На Тернопільщині продовжували завзято рубати ліс, розливали фальсифіковану горілку та “працьовито і талановито” освоювали сотні державних мільйонів… Зрозуміло, що не все це зона відповідальності прокурора. Швидше, всієї владної верхівки, яка була за Порошенка.