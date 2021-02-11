На Тернопільщині під час реорганізації районних державних адміністрацій звільнили 890 працівників.

Про це Суспільному повідомила керівниця апарату облдержадміністрації Світлана Безпоповцева.

Один із звільнених – Ігор Мудрик. Чоловік каже, з 2012 року працював у Теребовлянській райдержадміністрації. За цей час був начальником відділу спорту, начальником відділу охорони здоров’я, культури, працював в апараті районної держадміністрації. Про вивільнення з роботи йому повідомили 5 січня цього року. Мудрик, каже, сьогодні влаштувався на нову роботу в Теребовлянській громаді:

“Дружина працює також в державній структурі, це сприйнялося вдома не з великою радістю, але шукалося і готувалося до цього переходу вже заздалегідь. Після отримання цього повідомлення активно шукалася робота і з 9 лютого я був призначений на нову посаду у структурі міської ради. Став директором Центру розвитку спорту та фізичного виховання населення “Спорт для всіх”.

28 звільнених працівників райдержадміністрацій на Тернопільщині уже знайшли нові місця роботи. Про це повідомила заступниця директора обласної служби зайнятості Олександра Островська. За її словами, 20 із них працевлаштувалися за допомогою фахівців служби зайнятості. Ці люди – колишні працівники Підгаєцької районної держадміністрації.

“На сьогодні тільки 17 осіб, які мають статус безробітного. З них 11 – Підгаєцької філії, 6 – Монастириської. Коли вивільняються працівники з РДА, то їм важко буде запропонувати вже роботу в державній установі. Якщо не вдасться знайти роботу в таких установах, то будемо шукати, звичайно, в роботодавців, треба ж також комусь кваліфікованого бухгалтера чи економіста, чи, можливо менеджера”, – розповіла Островська.

За словами Світлани Безпоповцевої, до реформи районних держадміністрацій в усіх 17 установах працювали 1 332 людини. Після утворення трьох адміністрацій в них працюватимуть 442 людини.

У Кременецькій райдержадміністрації буде 88 працівників – це на 8 більше, ніж раніше. У Чортківській – 166 – на 86 більше, ніж раніше, і у Тернопільській – 188 – це на 109 фахівців більше.

“Об’єднані територіальні громади, особливо голови, працюють з працівниками і в нас є нормальна домовленість на предмет того, що РДА переходять на роботу в ОТГ. Крім того, працівники управління соціального захисту населення, держархівів, служб у справах дітей, будуть надалі працювати в об’єднаних районних державних адміністраціях. Оскільки гранична кількість працівників в об’єднаних РДА збільшена, тому головами РДА проведені співбесіди з усіма працівниками, які були і ще є в РДА, що вони при можливості будуть переходити на роботу в райдержадміністрації центральних районів”, – каже Безпоповцева.

Жінка розповіла, що державне майно колишніх райдержадміністрацій уже на 96% перевели у комунальну власність.