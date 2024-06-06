На Тернопільщині зустрінуть загиблого Героя, котрий вважався зниклим безвісти ще з минулого року

Небесне воїнство поповнив мешканець села Великий Кунинець Юрій Герасим’юк, 1991 року народження.

Захисник вважався зниклим безвісти з 24 грудня 2023 року, але нещодавно його тіло було ідентифіковано.

Про важку втрату повідомили у Вишнівецькій селищній раді.

“Юрію могло бути 33 роки, але він загинув у бою, віддавши найцінніше – своє молоде життя за перемогу України.

Висловлюємо щирі співчуття батькам воїна, родині, друзям”, – ідеться у зверненні.

6 та 7 червня у Вишнівецький громаді оголошено днями жалоби.

Сьогодні, 6 червня, тіло захисника зустрінуть у рідній громаді. О 12:45 на майдані Шевченка відбудеться прощання з Героєм. Після цього його коридором шани проведуть до рідної домівки. Чин похорону відбудеться завтра, 7 червня, у селі Великий Кунинець.

Мешканців громади просять гідно зустріти Воїна, що повертається на щиті.